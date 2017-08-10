Ahmet Çakar'dan Dursun Özbek yorumu

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın, Kulüpler Birliği Vakfı görevini bırakmasının ardından bugün yapılan seçim neticesinde Dursun Özbek, Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı oldu.



Eski hakem ve Beyaz TV spor yorumcusu Ahmet Çakar, Dursun Özbek'in yeni başkan seçilmesini sert bir dille eleştirdi.



Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ahmet Çakar 'Dursun Özbek kulüpler birliği başkanı olmuştur. BAŞIMIZ SAĞOLSUN....' yazdı.



Dursun Özbek kulüpler birliği başkanı olmuştur.BAŞIMIZ SAĞOLSUN.... #skyskorcom — Ahmet Çakar (@ahmetcakar1) 10 Ağustos 2017