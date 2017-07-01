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Wesley Sneijder Sampdoria ile anlaştı

Hollandalı yıldız İtalyan kulübünden gelen teklifi kabul etti, sıra kulüplerin el sıkışmasında...

Spor / 01 Temmuz 2017 Cumartesi 02:09
Wesley Sneijder Sampdoria ile anlaştı

G.SARAY ile Wesley Sneijder arasındaki bağlar artık kopmak üzere. Sarı-kırmızılı yönetimin takımda düşünmediği ve Belhanda transferi ile de bunu fiziken de göstermesinin ardından Hollandalı yıldız da kendi yol haritasını çizmek için harekete geçti.

ABD basını MLS takımlarının Wesley Sneijder'in peşinde olduğunu öne sürse de Wesley İtalya'dan gelen tekliflere daha sıcak bakıyor. Daha önce Inter forması ile İtalya'da başarıdan başarıya koşan 33 yaşındaki yıldız için bu kez Serie A ekiplerinden Sampdoria devrede. İtalyan takımının yetkilileri ile Sneijder'in menajeri Guido Albers masaya otururken büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

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BAŞKAN Özbek ile Albers arasında gelecek hafta İstanbul'da yapılacak görüşmede gelen tüm teklifler de masaya yatırılacak. G.Saray'ın oyuncudan isteyeceği bonservis bedelinin de iletileceği görüşmeden sonra Wesley Sneijder'in durumu da netleşecek.

Albers: Wesley gönülleri fetheder

WESLEY Sneijder'in menajeri Guido Albers'in İtalyan basınındaki sözleri de Hollandalı oyuncunun Serie A yolunda olduğunu doğruladı... Sampdoria'nın teklifini doğrulayan Albers, “Wesley Sneijder, Sampdoria'yı istiyor. Şu an diğer opsiyonlara göre ilk tercihi Sampdoria. Wesley gittiği yerlerde insanların gönüllerini fethetmiştir. Asla bir problem yaşamaz” diye konuştu.

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