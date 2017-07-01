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Stadın anahtarlarını bulamadılar, maç ertelendi!

Cape Verde'de Ulusal Şampiyona yarı final maçında görülmemiş bir olay yaşandı. Ultramarin ile Mindelense arasında oynanacak maç, stadyumun anahtarlarının bulunamaması nedeniyle pazar gününe ertelendi.

Spor / 01 Temmuz 2017 Cumartesi 00:20
Stadın anahtarlarını bulamadılar, maç ertelendi!

Ultramarin ile Mindelense arasında oynanacak Ulusal Şampiyona yarı final mücadelesi dünyada eşi benzeri görülmemiş bir nedenden dolayı ileri bir tarihe ertelendi. Stadyumun kapılarının kilitli olması nedeniyle 2 saat boyunca stadın önünde bekleyen iki takım ve hakem kadrosu kapılar açılmayınca geri döndü. Yapılan açıklamada, mücadelenin pazar günü oynanacağı ifade edildi.

Pazar Günü


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