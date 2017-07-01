Pepe'ye 'Adil' teklif!

Beşiktaş yönetimi, stoper transferi konusunda ilginç bir yol izliyor. Bugüne kadar birçok isimle görüşen siyah-beyazlı yetkililer, en son Fransız oyuncu Adil Rami ile her konuda anlaşmaya vardı. Sevilla kulübünün istediği 6 milyon euro'luk bonservisi bedelini 3 milyon euro'ya indirmeyi başaran Beşiktaşlı yetkililer; eline geçirdiği bu kozla birlikte Pepe'yle son bir görüşme daha yapma kararı aldı. Yıllık 5 milyon euro'luk sözleşmeyle iki yıllık anlaşma ve 2,5 milyon euro imza parası isteyen Pepe için PSG ile rekabet halindeki siyah-beyazlılar, son teklifini yaparak Portekizli futbolcuya iki gün süre verecek.



GELECEKSEN SÖZLEŞME İMZALARIZ

PSG'nin 1+1 yıllık sözleşme önerisi karşın 2 yıllık anlaşma teklif eden Beşiktaş, önerdiği ücreti bir miktar artırdıktan sonra, 'Seni takımımızda görmek istiyoruz. Bunun için de tüm şartlarımızı zorladık. Diğer adaylardan Adil Rami ile her konuda anlaştık, kulübüne de ikna ettik. İki gün içinde bize olumlu ya da olumsuz geri dönmen gerekiyor. Eğer geleceksen hemen sözleşme imzalarız, aksi takdirde yolumuza devam edeceğiz' diyeceği ifade edildi. Beşiktaş, Pepe transferini en geç gelecek hafta başında bir sonuca bağlamak ve gerekirse alternatif hamlesini yapmayı hedefliyor.



RAKAMLAR 'FARK YOK' DİYOR

Beşiktaş'ın listesindeki Pepe, 18 La Liga maçını %87 pas ortalaması ile tamamladı. Rami ise 33 maçta oynayıp %85'lik bir ortalama yakaladı. Pepe %62 top kapma ve %65 iki mücadele kazanma yüzdesiyle oynarken; Rami ise %76 top kaptı. Bir defans oyuncusu olmasına rağmen girdiği ikili mücadelelerin ancak %58'sinden galip ayrıldı. Pepe, Rami'ye %66'ya 62'li hava topu üstünlüğü kurarken, ikisinin de maç başına yaptıkları pas hatası 1.7'de kaldı..