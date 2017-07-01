Beyaz Gazete Ana Sayfa

İspanyol medyası: Pepe Beşiktaş'a geliyor

İspanyol medyası, Pepe'nin sağlık kontrolünden geçmesine rağmen PSG'yle anlaşamadığını ve Beşiktaş'a transfer olacağını yazdı.

Spor / 01 Temmuz 2017 Cumartesi 17:06
İspanyol medyası: Pepe Beşiktaş'a geliyor

Adil Rami'yi Marsilya'ya kaptırmak üzere olan Beşiktaş'a İspanya'dan flaş bir haber geldi.

İSTANBUL'A GELİYOR
İspanyol Marca'nın haberine göre; Amerika Birleşik Devletleri'nde Paris Saint Germain için sağlık kontrolünden geçen Pepe'nin Fransız temsilcisiyle anlaşamadığı ve Beşiktaş için gelecek hafta İstanbul'a geleceği belirtildi.

YILLIK 5 MİLYON EURO
Daha önceden hem Türk hem de İspanyol medyasında yer alan haberlerde 34 yaşındaki tecrübeli stoperin 2 yıllık sözleşme ve yıllık 5 milyon euro istediği belirtilmişti.

Porto'dan 2007/2008 sezonu başında 30 milyon euroluk bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Portekizli oyuncu, İspanyol ekibinde toplam 334 maça çıktı.

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Quaresma'nın da bu transfer için temasta olduğu ve Pepe'yi Beşiktaş'a gelmeye ikna etmeye uğraştığı konuşulmuştu.


İspanyol medyası: Pepe Beşiktaş'a geliyor İspanyol medyası: Pepe Beşiktaş'a geliyor Gökhan İnler Trabzonspor yolunda Gökhan İnler Trabzonspor yolunda Arsenal'in yıldızı yeşil ışık yaktı Arsenal'in yıldızı yeşil ışık yaktı Beşiktaş, Pepe ile masada!.. Beşiktaş, Pepe ile masada!.. Beşiktaş'ın yeni hedefi Gomez Beşiktaş'ın yeni hedefi Gomez Oğuzhan Özyakup için dev teklif Oğuzhan Özyakup için dev teklif 'Beşiktaş Gomis'e teklif yaptı' iddiası 'Beşiktaş Gomis'e teklif yaptı' iddiası Beşiktaş'ta flaş Şenol Güneş gelişmesi! Beşiktaş'ta flaş Şenol Güneş gelişmesi! Beşiktaş'tan transfer açıklaması! Beşiktaş'tan transfer açıklaması! Beşiktaş, Rhodolfo'yu açıkladı Beşiktaş, Rhodolfo'yu açıkladı

Beşiktaş Transfer HaberleriPepeeBeşiktaş


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar