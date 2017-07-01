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Göztepe'de Demba Ba sesleri

Süper Lig'in yeni takımlarından Göztepe, sezonu Beşiktaş'ta kiralık tamamlayan Demba Ba'yı kadrosuna katmak istiyor.

Spor / 01 Temmuz 2017 Cumartesi 12:15
Göztepe'de Demba Ba sesleri

Süper Lig'deki zorlu yarış öncesi transferde geç kalındığı gerekçesiyle taraftarlarının eleştirilerine hedef olan Göztepe yönetimi, bomba bir ismin peşinde.

Yönetim, listedeki isimlerden Gençlerbirliği'nden ayrılan tecrübeli ön libero Selçuk Şahin'le anlaşmaya varırken, Kasımpaşa'nın Portekizli ofansif orta saha oyuncusu Andre Castro'yla da son aşamaya geldi. Ancak asıl flaş gelişme forvet hattında.

İzmir ekibi, teknik direktör Tamer Tuna'nın da arasının çok iyi olduğu Demba Ba'nın şartlarını öğrenmeye çalışacak.

Beşiktaş'ın devre arasında Çin ekibi Sanghai Shenhua'dan kiraladığı 32 yaşındaki forvetin ücretini kulübü karşılamıştı. Sakatlığı geçen ancak sözleşmesi devam ettiği Uzakdoğu ekibinde kadroda düşünülmeyen başarılı oyuncu için aynı şartlar geçerli olursa Göztepe talepte bulunacak.

GöztepeDemba Ba


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