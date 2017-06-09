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Yıldırım Demirören Arda Turan'la ilgili konuştu

TFF Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Başkan Yıldırım Demirören, Arda Turan'la ilgili açıklamalar yaptı.

Spor / 09 Haziran 2017 Cuma 11:50
Yıldırım Demirören Arda Turan'la ilgili konuştu
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalar yapan Yıldırım Demirören, milli takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran ve milli takıma veda eden Arda Turan'la ilgili konuştu.

Demirören, 'Arda kaptanımız bir yanlış yaptı. Küfrederek, saldırarak bu işler olmaz. Ancak yanlışını ona medeni yollardan anlatmalıyız, doğru şekilde göstermeliyiz. Arda, bir dünya markası. Arda'nın referandum sürecinde benim gibi verdiği destekten dolayı kasten eleştirildiğini biliyorum. Yine kritik bir maç öncesi... Oyuncularımız ve kaptanımız, Fatih hocayla karşı karşıya getiriliyor. Fatih Terim gibi bir değere sahip çıkmamız gerekir. A Milli Takımımız'a sahip çıkma zamanı. Kenetlenme zamanı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi; başka vatanımız yok. Gelin 15 Temmuz'daki duruşumuz gibi örnek olalım. Bir ve diri olalım. 2018 Dünya Kupası'na gitme zamanı, EURO 2024'ü alma zamanı.' ifadelerini kullandı.

Yıldırım Demirören, Beşiktaşlı Talisca, Medipol Başakşehirli futbolcular Volkan Babacan ve Yalçın Ayhan'a verilen cezalarla ilgili de açıklamalar yaptı. Demirören, 'Talisca, Volkan Babacan, Yalçın ve benzer kararlar bizi memnun etmedi. Vicdanen doğru bulmuyorum. Karar alırken vicdanın sesini dinlemeye davet ediyorum.' diye konuştu.

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