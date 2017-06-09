CHP'li Çankaya Belediyesi'nden Ankaragücü'ne ikinci kelek

Sabah gazetesinden Aykut Gören'in haberine göre CHP'li Çankaya Belediyesi, zor günler geçiren Ankaragücü'nü yine yalnız bıraktı.



SPOR Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükselen Ankaragücü, yeni sezonun hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Geçtiğimiz sezonun kadrosunda yer alan birçok futbolcu ile sözleşme imzalayan yönetim, kulübün önümüzdeki sezona daha iyi girebilmesi için ilçe belediyelerine yardım çağrısında bulundu. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar bu ay toplanan ilçe belediye meclislerinde A.Gücü'ne ayrı ayrı 200 bin TL yardım kararı alırken, Çankaya Belediyesi'nde söz konusu yardım gündeme dahi gelmedi.



İKİNCİ KEZ HAYAL KIRIKLIĞI



CHP Çankaya İlçe Başkanı ve Çankaya Belediye Meclis Üyesi Selçuk Dereli mart ayındaki Büyükşehir Meclisi'nde A.Gücü'ne 5 milyon TL yardım yapılması için teklifte bulunmuştu. Büyükşehir Meclis Başkanvekili Ali İhsan Ölmez ise CHP'li Dereli'ye 'Çankaya Belediyesi'nden yardım çıkarın' uyarısında bulunmuştu. Seçim dönemi A.Gücü üzerinden siyaset yapan Dereli, yardım konusunda sessizliğe bürünürken Belediye Başkanı Alper Taşdelen de elini taşın altına bir türlü koymayarak kulübü ikinci kez hayal kırıklığına uğrattı. Halbuki Taşdelen, kendisini ziyarete gelen A.Gücü Başkanı Mehmet Yiğiner'e 'Sizi yalnız bırakmayacağız' demişti.



ÜÇ MAYNUNU OYNUYORLAR



Taş delen , Yiğiner'e 'A.Gücü Ankara'nın en büyük markasıdır. Bu markayı hep birlikte desteklemeli ve eski günlerine geri dönmesi için yalnız bırakmamalıyız' demişti. Taşdelen, Dereli ve Nazlıaka yardım konusunda 3 maymunu oynuyor.