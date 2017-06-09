Burak Yılmaz da bırakmak istedi

Makedonya maçının ardından gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran ve tepki gösteren Arda Turan, Takım uçağında imza attığı olayın ardından Milli formayı bir daha giymeyeceğini açıklamıştı.



Türkiye A Milli Takım forması ile çıktığı 49 maçta tam 22 gole imza atan Burak Yılmaz da, yaşananların ardından Milli Takım'dan ayrılma kararı aldı.



SEN BIRAKIYORSAN BEN DE BIRAKIYORUM

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Arda Turan'ın düzenlediği basın toplantısında A Milli Takım'ı bırakma kararını açıklmasının ardından, Burak Yılmaz ve arkadaşları hem şok hem de demoralize oldu.



Bu karar sonrasında Arda Turan, Slovenya'da takım otelinden ayrılmadan önce arkadaşları ile bir araya geldi.



İşte o toplantıda Burak Yılmaz sürpriz bir çıkış yaptı. Duygusal yoğunlukla birlikte Burak Yılmaz, 'Bende bırakacağım. Sen böyle bir karar aldıysan ben de Milli Takımı bırakıyorum' dedi.



BIRAKAMAZSIN BU MİLLİ DAVA

Ancak Arda Turan, buna engel olur ve Burak ile konuşur. Arda, yakın dostu olan Burak'a, ' Hayır, benim yaşadığım konu ayrı ve beni bağlar. Bu milli dava ve milli forma. Senden dostun olarak rica ediyorum asla böyle bir şey yapma' ifadelerini kullandı.



Burak Yılmaz da duygusal yoğunlukla yaptığı bu çıkışın ardından Arda ile konuştuktan sonra bu kararından vazgeçti.





