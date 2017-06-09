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Arda Turan, Türkiye'den uçtu

Ünlü futbolcu Arda Turan, kiraladığı özel uçakla umreye gitti.

Spor / 09 Haziran 2017 Cuma 23:48
Arda Turan, Türkiye'den uçtu

AA Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran ve büyük tepki ile karşılaşan; ardından da Milli Takım'ı bıraktığını açıklayan Arda Turan, huzuru bulmak için kutsal topraklara gitti.

ÖZEL UÇAKLA UMRE SEYAHATİ

Arda Turan'ın bugün akşam saatlerinde, aralarında Alican Ulusoy'un da bulunduğu yaklaşık 10 arkadaşı ile birlikte İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelerek kiraladığı özel uçakla, Genel Havacılık Terminali'nden Umreye gittiği öğrenildi.

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Arda Turan


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