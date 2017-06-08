UEFA Avrupa ve Süper Kupa finallerine aday

Siyah-beyazlıların internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



'UEFA, 2019 yılında Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Süper Kupa finaline ev sahipliği yapmak için başvurularını tamamlayan ve adaylığı devam eden statları açıkladı.



Stadımız Vodafone Park da 2019 Avrupa Ligi ve Süper Kupa final maçları için adaylığını sürdürdü. 6 Nisan akşamı tamamlanan başvuruların ardından Vodafone Park, UEFA Avrupa Ligi finali için 3 ve Süper Kupa içinse 7 aday stat arasında yer aldı. UEFA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre 2019 finalleri için ev sahipliği yapmaya aday 10 ülkeden 14 stat için başvuru dosyalarının alındığı bildirildi.







Stadımız, 2019 Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapabilmek için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı ve İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı ile yarışacak. Bu iki stat 2019 Şampiyonlar Ligi finali için de adaylıklarını sürdürdüğü için Vodafone Park'ın esas rakibi Şampiyonlar Ligi finalini alamayan stat olacak.



2019 Süper Kupa finali için ise Vodafone Park ile birlikte aday olan diğer 6 stat ise şöyle;



Qemal Stafa Stadı (Arnavutluk-Tiran), Toulouse Stadı (Fransa-Toulouse), Sammy Ofer Stadı (İsrail-Haifa), Astana Arena (Kazakistan-Astana), Windsor Park (Kuzey İrlanda-Belfast), Arena Gdansk (Polonya-Gdansk)



UEFA, ev sahibi statları 21 Eylül tarihinde duyuracak.'



