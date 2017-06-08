Saffet Sancaklı: Türk futbolu batmış

TBMM Genel Kurulu'nda Futbol Federasyonu'nun iyi yönetilmediğini belirterek dikkatleri üzerine çeken MHP'li Saffet Sancaklı'dan benzer açıklamalar geldi.



TÜRK FUTBOLU BATMIŞ

Milli Takım'ın 2002 yılında dünya üçüncüsü olduğunu hatırlatan Sancaklı, aradan on sene sonra Türk futbolunun FIFA sıralamasında 53. sıraya gerilediğini söyledi. Lig'deki dört büyüklerin borçlarına dikkat çeken Sancaklı, 'Türk futbolu batağa gidiyor değil, batmış vaziyette' dedi.



BİRBİRLERİNİN AĞZINA SİLAH SOKTULAR

Sözlerinin devamında Türk futbolunun geldiği noktayı anlatan Sancaklı, 'Bundan 3-4 sene önce Amerika'da turnuvalara gidiliyordu. Önce Pensilvanya'ya sonra kampa gidiliyordu. Daha geçen milli takım kampında iki futbolcu birbirlerinin ağzına silah soktu.' dedi.





