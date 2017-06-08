Beyaz Gazete Ana Sayfa

Saffet Sancaklı: Türk futbolu batmış

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Türk futbolunun battığını söyleyerek "Daha geçen milli takım kampında iki futbolcu birbirlerinin ağzına silah soktu." dedi.

Spor / 08 Haziran 2017 Perşembe 16:09
Saffet Sancaklı: Türk futbolu batmış
Video için tıklayın

TBMM Genel Kurulu'nda Futbol Federasyonu'nun iyi yönetilmediğini belirterek dikkatleri üzerine çeken MHP'li Saffet Sancaklı'dan benzer açıklamalar geldi.

TÜRK FUTBOLU BATMIŞ
Milli Takım'ın 2002 yılında dünya üçüncüsü olduğunu hatırlatan Sancaklı, aradan on sene sonra Türk futbolunun FIFA sıralamasında 53. sıraya gerilediğini söyledi. Lig'deki dört büyüklerin borçlarına dikkat çeken Sancaklı, 'Türk futbolu batağa gidiyor değil, batmış vaziyette' dedi.

BİRBİRLERİNİN AĞZINA SİLAH SOKTULAR
Sözlerinin devamında Türk futbolunun geldiği noktayı anlatan Sancaklı, 'Bundan 3-4 sene önce Amerika'da turnuvalara gidiliyordu. Önce Pensilvanya'ya sonra kampa gidiliyordu. Daha geçen milli takım kampında iki futbolcu birbirlerinin ağzına silah soktu.' dedi.


MilletvekiliA Milli Futbol TakımıMhpSaffet Sancaklı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar