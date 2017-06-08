Saffet Sancaklı, Arda Turan'a seslendi

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, CNN Türk ekranlarında canlı yayın konuğu oldu. Sancaklı'nın gündeminde Arda Turan krizi vardı.



Milli futbolcuya seslenen Sancaklı, 'Arda Allah aşkına bir basın toplantısı daha düzenle. De ki; 'Ben bunları sinirle söyledim, Milli Takım'ın emrindeyim' Senden bunu rica ediyorum. Yoksa bu işin önü alınmazsa canı sıkılan herkes 'Ben milli takımı bıraktım' diyecek. Bırakamazsın arkadaş. Kim olursan olan bırakamazsın, bu milli görevdir. Bu askerlik görevi gibidir. Canı sıkılan istediği zaman bırakamaz. O yüzden Arda'dan abisi olarak rica ediyorum.' dedi.