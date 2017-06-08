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Roma, o oyuncu için geldi

Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan'ı transfer etmek isteyen İtalya'nın Roma Kulübü, 5.5 milyon euroluk teklifi 7 milyon euroya yükseltti.

Spor / 08 Haziran 2017 Perşembe 12:27
Roma, o oyuncu için geldi

Şampiyon Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ederken, bir yandan da oyuncularına gelen teklifleri değerlendirmeye alıyor.

Özellikle siyah-beyazlıların deplasmandaki Napoli maçında göstermiş olduğu performansla İtalyanların beğenisini kazanan Tolgay Arslan için Roma Kulübü'nden teklif geldi.



7 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Haber1903'ün edindiği bilgiye göre; İtalya'nın Roma Kulübü, Tolgay Arslan için Beşiktaş Kulübü'ne yaptığı 5.5 milyon Euro'luk teklifi yükselterek 7 Milyon Euro'ya kadar çıktığı öğrenildi.

Siyah-beyazlı yönetimin ilerleyen günlerde İtalyanlara olumlu ya da olumsuz cevap vermesi bekleniyor.

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