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Eski Fenerbahçeli oyucu 2. Lig'e transfer oldu

Bir dönem Fenerbahçe’nin de kalesini koruyan Serdar Kulbilge, Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Sarıyer’le anlaştı.

Spor / 08 Haziran 2017 Perşembe 13:55
Eski Fenerbahçeli oyucu 2. Lig'e transfer oldu

Lacivert-beyazlılar ilk etapta bir dönem Fenerbahçe'nin de kalesini koruyan Serdar Kulbilge'yi kadrosuna kattı.

Beyaz martılar tecrübeli eldivenle 1 yıllık anlaşma sağladı. Lacivert-beyazlılar birçok önemli yıldızla da görüşme halinde. Sarıyer geçtiğimiz sezonu Eskişehirspor'da tamamlayan Semih Şentürk ile görüşüyor. Tecrübeli oyuncunun önümüzdeki sezon Sarıyer forması giymesi bekleniyor. Lacivert-beyazlıların gündemindeki bir diğer isimse Güven Varol.

Süper Lig kariyeri bulunan başarılı isimle de anlaşma sağlanması bekleniyor. Teknik Direktör Bahri Kaya ile yola devam edecek olan lacivert-beyazlılar kadrosunda bulunan 11 oyuncuyla yeniden anlaştı.




Semih ŞentürkTeknik DirektörSüper LigSarıyer


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