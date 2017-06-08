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Arda Turan Bilal Meşe'ye saldırmadan önce bakın ne yapmış!

Futbolcu Arda Turan'ın Makedonya maçı dönüşü uçakta gazeteci Bilal Meşe'ye saldırmadan önce pilotlarla da gerilim yaşadığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Spor / 08 Haziran 2017 Perşembe 22:55
Arda Turan Bilal Meşe'ye saldırmadan önce bakın ne yapmış!

Cumhuriyet gazetesinden Sami Gürel'in haberine göre, uçağa binerken kokpite girmek isteyen Arda Turan, pilotların olumsuz cevabı karşısında ısrar etti.

THY GENEL MÜDÜRÜNÜ ARADI

Israrlı tutumunu sürdüren Arda'nın pilot kabinine girmek için THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'yi arayarak ricada bulunduğu ancak uçuş ekibinin bu isteği yerine getiremeyeceğini yıldız oyuncuya söylediği bildirildi.

PİLOTLAR PARA CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Daha önce Milli Takım'ın Lüksemburg'la oynadığı maçın ardından kokpite girerek anons yapan Arda yüzünden yüklü miktarda para cezasına çarptırılan pilotlara verilen kesin talimat sonrası, kabine kimsenin alınmadığı yıldız oyuncuya söylendi.

REDDEDİLİNCE SİNİRLENDİ, MEŞE'Yİ GÖRÜNCE SALDIRDI

Bu gelişme üzerine sinirli bir şekilde koltuğuna ilerleyen Arda'nın, Bilal Meşe'yi gördüğü anda küfürler ederek deneyimli gazeteciye saldırdığı belirtildi.

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