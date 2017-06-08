A Milli Takım'ın yeni kaptanı belli oldu

TFF ve teknik ekipin ortak aldığı karar ile tecrübeli oyuncu Mehmet Topal'ın A Milli Takımın yeni kaptanı olacağı belirtildi.



Saha içi ve dışı hareketleri ile beğeni toplayan tecrübeli isim Topal'ın Kosova maçından itibaren sahaya kaptan olarak çıkması bekleniliyor.



A Milli Takımın diğer tecrübeli isimleri olan Selçuk İnan ve Gökhan Gönül de takımın 2. Kaptanları olacaklar.







