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A Milli Takım'ın yeni kaptanı belli oldu

Arda Turan'ın , Spor Yazarı Bilal Meşe ile yaşadığı olayın ardından A Milli Takımı'ndan çıkarılması ile ortaya çıkan kaptan boşluğu, ikinci kaptan olarak görev yapan Mehmet Topal'ın kaptanlığa geçmesi ile doldurulması planlanıyor..

Spor / 08 Haziran 2017 Perşembe 15:12
A Milli Takım'ın yeni kaptanı belli oldu

TFF ve teknik ekipin ortak aldığı karar ile tecrübeli oyuncu Mehmet Topal'ın A Milli Takımın yeni kaptanı olacağı belirtildi.

Saha içi ve dışı hareketleri ile beğeni toplayan tecrübeli isim Topal'ın Kosova maçından itibaren sahaya kaptan olarak çıkması bekleniliyor.

A Milli Takımın diğer tecrübeli isimleri olan Selçuk İnan ve Gökhan Gönül de takımın 2. Kaptanları olacaklar.



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