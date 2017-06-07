Yılmaz Vural'ın acı günü

1. Lig play-off finalinde Eskişehirspor'u penaltı atışlarıyla yenerek Süper Lig'e yükselen Göztepe'de teknik direktör Yılmaz Vural'ın babası, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



'Teknik Direktörümüz Yılmaz Vural'ın babası Nurettin Vural'ın vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, camiamıza ve tüm yakınlarına sabırlar dileriz.



Merhum Nurettin Vural'ın cenazesi yarın (8 Haziran Perşembe) öğle namazına müteakip Ataşehir Mimar Sinan Camiinden kaldırılacak ve İzmit Büyük Darbent Tatar Nusretiye Köyü kabristanına defnedilecektir.'