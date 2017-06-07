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Saffet Sancaklı'dan Arda Turan'a eleştiri

Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli milletvekili Saffet Sancaklı TBMM Genel Kurulu’nda TFF’yi eleştirdi. Sancaklı, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve yönetimi acil şekilde köylerine dönsünler" dedi.

Spor / 07 Haziran 2017 Çarşamba 18:56
Saffet Sancaklı'dan Arda Turan'a eleştiri

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Saffet Sancaklı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun iyi yönetilmediğini belirterek, zamanında A Milli Takım'a Amerika'da kamp yaptırıldığını, bazı yöneticilerin ve futbolcuların Pensilvanya'ya gittiğini ifade etti.

Sancaklı, 'Geçen gün uçakta Arda meselesi oldu. Arda, Türk Mili Takımı'nın gururudur, Türk Milli Takımı'nın kaptanıdır ve Barcelona gibi bir dünya devinde oynamaktadır. Bizim gururumuz kardeşimizdir. Arda, Milli Takım uçağında, A Milli Takım Kaptanı olarak bir gazetecinin gırtlağına sarılıyor ve çok ağır şekilde küfrediyor. Arda mı bu duruma geldi, yoksa ortam mı bu duruma getirdi? Arda'nın yaptığı hareket külliyen yanlıştı. Milli Takım kaptanı olarak uçakta kimseye saldıramazsınız, kimsenin gırtlağını sıkamazsınız. Çünkü milli maç var, milli maç konsantresi bozulur' diye konuştu.

'KIRMIZI-BEYAZ DIŞINDA MİLLİ FORMANIN GİYİLMESİNİ İSTEMİYORUM'

Futbol Federasyonu'nun kötü yönetildiğini söyleyen Sancaklı, 'Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve yönetimi acil şekilde köylerine dönsünler. Futbol Federasyonu yalı çocuklarından kurtulsun. Babalarının paralarıyla gelip, o koltuğa oturup, Türk futbolunu yönetmesinler. Bizim milli formamız vardı. O forma beyaz üzerine ay yıldız. Bu şimdiki milli takım formalarındaki turkuazlar, siyahlar nedir ya.. Buradan protesto ediyorum, bir daha giyilmesini istemiyorum. Milli forma beyazdır, üzerinde kırmızı al bayrağı vardır. İlk milli maç Romanya ile oynanmıştır ve o gün giyilmiştir, milli formamız odur bizim. Bundan sonra da bir daha kırmızı beyazın dışında milli formanın giyilmesini istemiyorum'' dedi.

'MİLLİ TAKIM'I KİMSE BIRAKAMAZ'

Arda'nın yaptığı basın toplantıyla ile ilgili olarak da Sancaklı, şunları söyledi:

'Ertesi gün Arda basın toplantısı düzenliyor. Diyor ki; 'Milli Takım'ı bıraktım.' Milli Takım şudur; bu ülkenin ortak en tepesindeki olaydır, milli takım. Kırmızı-beyaz, al bayrak. O askerlik gibi milli bir görevdir. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan 80 milyonun kişinin, hiç kimsenin gücü milli takımı bırakmaya yetmez. O yüzden Arda'yı çok ciddi eleştiriyorum. Milli takımı kimse bırakamaz.'

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