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Rıdvan Dilmen eleştirilere cevap verdi

Ünlü spor adamı Rıdvan Dilmen, İzmir Marşı ile ilgili sözlerinin çarpıtılmasına Beyaz TV'de cevap verdi.

Spor / 07 Haziran 2017 Çarşamba 10:42
Rıdvan Dilmen eleştirilere cevap verdi
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Beyaz TV'de yayınlanan ''Söylemezsem Olmaz'' adlı programa telefonla bağlanan Rıdvan Dilmen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Atatürk'ün birlikte sevilemeyeceğini söyleyenlere 'Gerizekalı' dedi.

SOSYAL MEDYADA LİNÇ

Dün İzmir Marşı'nın siyasi bir simge olarak kullanıldığı ifade eden Dilmen, 'Taraftarlar stadyumlarda siyaset yapmayı bırakmalı. Bir İzmir Marşı tutturdular. Tribünde siyaset olmaz.' demişti.

Bu sözlerinin çarpıtılmasının ardından Dilmen'e sosyal medyada bir linç kampanyası başlamıştı.

Dilmen Beyaz TV'deyayınlanan Söylemezsem Olmaz programına bağlanarak eleştirilere cevap verdi.

BE GERİZEKALILAR...

Ünlü futbol adamı, ''Be gerizekalılar, Erdoğan'ı sevmek Atatürk'ü sevmiyorum anlamına mı geliyor.' diyerek kızgınlığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanıİzmir MarşıAtatürkRıdvan Dilmen


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