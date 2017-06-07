Caner Erkin Beşiktaş'ta, Rhodolfo Flamengo'da

Beşiktaş, Caner Erkin'in 750 bin euro karşılığında Inter'den transfer edildiğini açıkladı. Brezilyalı stoper Rhodolfo için de Flamengo ile görüşmelere başlandığı duyuruldu. Siyah-beyazlılardan KAP'a yapılan açıklama şöyle:



'Caner Erkin'in transferi konusunda İnter kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.



İnter kulübüne 750.000 AVRO sözleşme fesih bedeli ödenecektir.



Kulübümüz ile oyuncu arasındaki güncel sözleşme hükümleri muhafaza edilmiştir.'



'Luiz Rhodolfo Dini Gaito'nun transferi konusunda Flamengo kulübü ile görüşmelere başlanmıştır.'