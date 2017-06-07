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Arda Turan İstanbul'a geldi

Milli Takım uçağında yaşanan kavganın sonrası kadro dışı bırakılmasının ardından milli takım kariyerini sonlandıran Arda Turan, gece saatlerinde İstanbul’a döndü.

Spor / 07 Haziran 2017 Çarşamba 00:12
Arda Turan İstanbul'a geldi

A Milli Futbol Takımı'nın Makedonya ile Üsküp'te oynadığı hazırlık maçı sonrası takım uçağında Milliyet Gazetesi spor yazarı Bilal Meşe'ye fiziksel ve sözlü olarak müdahalede bulunan Arda Turan, kadro dışı bırakılmasının ardından ilk uçakla yurda döndü. Barcelonalı futbolcu, yaşanan olay sonrası Türk Hava Yolları'nın Slovenya başkenti Lübliyana'dan kalkan TK1064 sefer sayılı tarifeli uçağıyla saat 23.20'de Atatürk Havalimanı'na indi.

Olay sonrası İstanbul'a dönen Arda Turan Havalimanı çıkışında gazetecilerin yaşananlara ilişkin sorularını yanıtsız bırakarak havalimanından ayrıldı.

A Milli Futbol Takımı'nın Makedonya ile Üsküp'te oynadığı hazırlık maçı sonrası takım uçağında olay çıkmış, Barcelona forması giyen Arda Turan Milliyet Gazetesi yazarı Bilal Meşe'ye fiziki ve sözlü olarak müdahalede bulunmuştu. Bunun üzerine Arda Turan Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Yaşanan olay sonrası basın toplantısı düzenleyen Barcelonalı futbolcu milli takım kariyerini sonlandırdığını açıklamıştı.

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