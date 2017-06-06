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Ozan Tufan Fenerbahçe'den ayrılıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın kadroda düşünmediği Ozan Tufan, Real Sociedad ile görüşüyor.

Spor / 06 Haziran 2017 Salı 11:26
Ozan Tufan Fenerbahçe'den ayrılıyor

İki sezon önce büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Ozan Tufan ile yollar ayrılıyor.

Takımın yeni teknik direktörü Aykut Kocaman'ın da kadro planlamasında genç futbolcuyu düşünmediği öğrenildi. Orta sahaya Mehmet Ekici'nin transfer edilmesinin ardından bu bölge için bir transfer daha yapılacağı bildirildi. Mehmet Topal, Souza ve Salih Uçan da forma rekabeti içinde yer almaya çalışacak isimler arasında. Bu nedenle Ozan'ın forma şansı bulunmuyor.






REAL SOCIEDAD'A ÖNERİLDİ

Milli futbolcu İspanyol ekibi Real Sociedad'a önerildi. Özellikle Emre Çolak'ın Deportivo'daki performansı sonrası İspanyol ekibi Ozan ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Futbolcu için son kararın kısa süre içinde verileceği ifade edildi.

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