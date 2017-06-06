Milli Takım'ın yeni kaptanı

A Milli Takım'da Arda Turan depremi yaşanıyor.



Makedonya ile oynanan hazırlık karşılaşması sonrasında uçakta gazeteci Bilal Meşe'ye fiziki olarak saldıran ve küfür eden Arda Turan, A Milli Takım kampından gönderildi. Pazar günü oynanacak olan Kosova maçı öncesinde kampta olan milli takımda kaptan Arda'nın kadrodan çıkarılması sonrasında merak edilen konu Kosova maçında sahaya kimin kaptan olarak çıkacağı.







MAÇA KAPTAN OLARAK SELÇUK İNAN ÇIKACAK



Milli takımdaki kaptanlık sıralaması Arda Turan, Selçuk İnan, Gökhan Gönül ve Hakan Balta şeklinde.



Bu nedenle pazar günü oynanacak olan Kosova maçında kaptan Selçuk İnan olacak. Selçuk'un forma şansı bulamaması durumunda ise kaptanlık bandı Gökhan Gönül'de olacak.