Beyaz Gazete Ana Sayfa

Milli Takım'ın yeni kaptanı

Milli Takım'da Arda Turan'ın kadro dışı bırakılmasının ardından Kosova mücadelesinde kaptanlık bandı Selçuk İnan'da olacak.

Spor / 06 Haziran 2017 Salı 17:08
Milli Takım'ın yeni kaptanı

A Milli Takım'da Arda Turan depremi yaşanıyor.

Makedonya ile oynanan hazırlık karşılaşması sonrasında uçakta gazeteci Bilal Meşe'ye fiziki olarak saldıran ve küfür eden Arda Turan, A Milli Takım kampından gönderildi. Pazar günü oynanacak olan Kosova maçı öncesinde kampta olan milli takımda kaptan Arda'nın kadrodan çıkarılması sonrasında merak edilen konu Kosova maçında sahaya kimin kaptan olarak çıkacağı.



MAÇA KAPTAN OLARAK SELÇUK İNAN ÇIKACAK

Milli takımdaki kaptanlık sıralaması Arda Turan, Selçuk İnan, Gökhan Gönül ve Hakan Balta şeklinde.

Bu nedenle pazar günü oynanacak olan Kosova maçında kaptan Selçuk İnan olacak. Selçuk'un forma şansı bulamaması durumunda ise kaptanlık bandı Gökhan Gönül'de olacak.

Milli Takım'ın yeni kaptanı Milli Takım'ın yeni kaptanı Arda Turan, Milli Takım'ı bıraktı Arda Turan, Milli Takım'ı bıraktı Bilal Meşe yaşadıklarını anlattı Bilal Meşe yaşadıklarını anlattı İsmail Küçükkaya'dan Arda Turan çıkışı İsmail Küçükkaya'dan Arda Turan çıkışı Arda uçakta gazeteciye saldırdı Arda uçakta gazeteciye saldırdı

Milli TakımArda TuranSelçuk İnanGökhan Gönül


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

2071 VİZYONU VE ERDOĞAN

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar