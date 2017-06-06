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Karim Benzema İstanbul'da!

FENERBAHÇELİ futbolcu Van der Wiel'in 4,5 milyon Dolar dolandırıldığını iddia ederek şikayette bulunduğu ve polis tarafından sorguya alınan Ümit Akbulut, Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema'yı İstanbul'a getirdi.

Spor / 06 Haziran 2017 Salı 00:05
Karim Benzema İstanbul'da!

Türk Hava Yolları'na ait uçakla Lyon'dan İstanbul'a gelen Fransız golcü Karim Benzama'yı Atatürk Havalimanı'nda Menajer Ümit Akbulut karşıladı.

Benzemayı daha önce de İstanbul'a getiren Akbulut, havalimanında DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Son yaşanan tahlihsiz olayların ardından bize destek olmak için İstanbul'a geldi. Yarın Fatih Belediyesi'nin düzenlediği iftar davetine birlikte katılacağız" dedi.

Fatih BelediyesiAtatürkLyonTürk Hava Yolları


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