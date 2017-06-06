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Fatih Terim'den ilk açıklama

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Arda Turan'ın Bilal Meşe'ye saldırısı ve Milli Takım kariyerini noktalaması hakkında konuştu.

Spor / 06 Haziran 2017 Salı 20:51
Fatih Terim'den ilk açıklama

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Arda Turan'ın uçakta gazeteci Bilal Meşe'ye fiziki saldırıda bulunması ve küfür etmesi nedeniyle kadro dışı kalması, ardından da milli takımı bırakması olayının ardından konuştu.

Kosova maçı öncesinde yapılan idman öncesinde gazetecilerin yanına gelen ve kameraların kapatılmasını isteyen Terim, yaşananlar nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu kaydetti.

Arda'nın psikolojik olarak belki de hazır olmadığını kaydeden teknik adam, "Yaşanan olaylardan dolayı üzgünüm. Böyle olmasını kimse istemezdi, ben de istemezdim. Arda bizim evladımız. Psikolojisi belki o an için hazır değildi. Hem sizin için, hem Arda için üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Uçakta olaya müdahale etmemesinin nedeni ile ilgili de konuşan Fatih Terim, "En ön kısımdaydım, duyamadım. Hosteslerle basın mensupları arasında bir gerginlik oldu zannettim. İnce bir ses geldi, kadın sesi sandım. Olayı bana sonra yardımcıların anlattı. Olay sakinleşsin, otele gidip, dinlenelim, detaylı görüşürüz dedik. Ertesi gün de böyle bir karar aldık. Gün boyu toplantı yaptık ve bu karar çıktı" dedi.

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