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Fatih Terim, Arda Turan hakkında kararını verdi!

Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, A Milli Takım uçağında gazeteciye saldıran Arda Turan'ı Milli Takım kampından gönderdi.

Spor / 06 Haziran 2017 Salı 15:16
Fatih Terim, Arda Turan hakkında kararını verdi!

Barcelonalı yıldız Arda Turan takım uçağında gazeteci Bilal Meşe’ye saldırmasının ardından kadrodan çıkarıldı.

Arda Turan’ın Makedonya maçının ardından Slovenya uçağında gazeteci Bilal Meşe’ye saldırması gündeme bomba gibi düşmüştü.

Yaşananların ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Dürüst, Fatih Terim’in de katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası Arda Turan’ın kamptan ayrılmasına karar verildiği öğrenildi.


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