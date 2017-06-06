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Aykut Kocaman eski öğrencisini istiyor

Fenerbahçe'nin başına geçmesi için sadece resmi açıklama beklenen Aykut Kocaman, Atiker Konyaspor'dan eski öğrencisi Necj Skubic'in transferini istedi.

Spor / 06 Haziran 2017 Salı 15:03
Aykut Kocaman eski öğrencisini istiyor

Gelecek sezonda Fenerbahçe'nin yeni teknik patronunun Aykut Kocaman olacağı artık kesinleşti.

Kocaman'ın, önemli başarılar yaşadığı Konyaspor'daki eski öğrencilerinden bazılarını Sarı- Lacivertliler'e götüreceği yönünde birçok iddia ortaya atıldı.

Bu isimlerin başında Rijad Bajic ve Ömer Ali Şahiner geliyordu. Ancak Aykut Kocaman'ın transferini istediği oyuncu Necj Skubic oldu.



KONYASPOR 2 MİLYON EURO İSTİYOR

Fanatik'in haberine göre, başarılı teknik adam, Fenerbahçe Yönetimi ile yaptığı görüşmede, Slovak sağ beke imza attırılmasını talep etti. Van der Wiel'i takımda düşünmeyen Kocaman, Şener ile Skubic'in savunmanın sağında gireceği rekabetin, bu bölgedeki sorunu tamamen çözeceği görüşünde.

Konyaspor'un, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Slovak futbolcu için kapıyı 2 milyon Euro'dan (8 milyon TL) açması bekleniyor.

Bitmeyen aşk Gabigol

Inter, 20 yaşındaki golcüyü İtalya dışına kiralama kararı aldı. Fener, Gabigol’ü transfer etmek için tüm şartları zorluyor..

Fenerbahçe, daha önce transferini isteyip alamadığı Gabriel Barbosa (Gabigol)'e bu kez daha yakın... Inter'de fazla süre alamayan Brezilyalı golcü futbolcunun kiralanmasına karar verildi.



INTER'İN KARARI NET

Inter kulübü, genç oyuncunun başka kulübe giderek gelişimine devam etmesini istiyor... Çünkü, Gabigol Inter'de fazla forma şansı bulamıyor. Inter ayrıca oyuncunun İtalya Ligi'nde herhangi bir takıma kiralanmasını da istemiyor. Bu gelişmeler üzerine harekete geçen Fenerbahçe eski gözağrısı Gabigol'ü kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

11 ŞARTI İSTİYOR

Fenerbahçe'nin Gabigol için kiralık teklifini yaptığı ve kararı beklediği öğrenildi. 20 yaşındaki golcüyü İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, Newcastle ve Arsenal gibi takımların da istediği öğrenildi. Bu takımların yaptığı teklifler, Fenerbahçe'nin teklifinden çok yüksek değil... Kulübünün tercihinin yanı sıra Gabigol'ün vereceği karar da çok önemli... Çünkü, genç oyuncu kulübüyle yaptığı son görüşmede, "Beni direkt 11'de oynayacağım bir kulübe kiralayın. Oynayarak gelişmek istiyorum. Bu yüzden gideceğim kulüp çok önemli" ifadelerini kullandı. Inter, Fenerbahçe'ye olumlu bir cevap verirse transfreden sorumlu yöneticiler Ali Yıldırım ve Hasan Çetinkaya Milano'nun yolunu tutacak.

INTER'DE FAZLA FORMA ŞANSI BULAMADI

20 yaşındaki Brezilyalı golcü Inter'de fazla forma şansı bulamadı. İtalya Kupası'nda 72 dakika oynayan Gabigol, ligde ise 9 maçta sonradan şans bulabildi.

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