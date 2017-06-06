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Arda Turan, Milli Takım'ı bıraktı

Milli Takımın dünya kupası elemelerinde Kosova ile oynayacağı karşılaşma öncesi uçakta gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran Arda Turan, milli takım kadrosundan çıkarıldı. Olayların ardından basının karşısına çıkan Arda, Milli Takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Spor / 06 Haziran 2017 Salı 16:30
Arda Turan, Milli Takım'ı bıraktı
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Arda Turan, milli takım kafilesini Slovenya'ya taşıyan uçakta, gazeteci Bilal Meşe ile karşı karşıya gelmişti. Milli oyuncu, Meşe'ye hakaret edip, saldırmıştı.

Yaşananların ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Dürüst ve Fatih Terim'in de katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Arda Turan'ın kamptan ayrılmasına karar verildiği öğrenildi.

Arda Turan, Milli Takım kadrosundan çıkarılmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Milli Takım kariyerini sonlandırdığını açıklayan Arda Turan, ''Kendimi kuş gibi hissediyorum. Bana yapılanları hiç unutmadım. Hayatta bir şey yapıyorsanız bunun bedelini ödersiniz. Milli takım formasıyla yanlış şeyler yaptım. Kosova maçında olmama kararı aldık. Sadece bu formaya aşık olan birisi olarak, parayı hiç düşünmeyen bir oyuncu oalrka konuşuyorum. Her sıkıntı olduğunda istiyorsanız kenara çıkayım diyordum. Artık zamanın geldiğini düşünüyorum. Gereğini yapıyorum ve milli takım kariyerimi sonlandırıyorum. ' dedi.


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