Ali Eren rakiplerini 'demir' gibi eziyor

Bugüne kadar çıktığı beş maçın beşini de nakavtla kazanan sporcumuz, şimdiden rakiplerinin korkulu rüyası oldu. Son maçında Hamburg'da Sırp Milos Devodan'ı nakavtla deviren sporcumuz izleyenlerden tam not aldı. Hedefinin ülkemizin tanıtımını yapmak olduğunu belirten Demirezen, 'Maçlarıma ay yıldızlı bayrağımız ve İstiklal Marşımızla çıkmak bana büyük bir moral veriyor. Hedefim ağır sıklette efsane boksörümüz Sinan Şamil Sam'ın getiremediği dünya şampiyonluk kemerini kazanarak bir ilki başarmaktır' dedi.



Erol Ceylan, açık çek verdi



Hedefi için var gücüyle çalıştığını belirten Ali Eren Demirezen, 'Benden desteklerini esirgemeyerek, bu yolda zirveye taşıyan başta menajerim Erol Ceylan, antrenörüm Bülent Başer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ve fedakar sponsorlarım Türk Sofrası Ocakbaşı Mannheim'den Erol ve Erkan Çelik ayrıca basın danışmanım Vedat Alyaz'a çok teşekkür ediyorum. Onları mahcup etmeyeceğim ve dünyanın zirvesine bayrağımızı dikerek herkesi ona saygı duruşu yaptıracağım. Bu yıl Almanya'nın en iyi spor kulübü seçilen EC BOXING bana şampiyon olabilmem için her türlü imkanı sunuyor' diye konuştu.



Sporcunun Promotörü ve EC BOXING Spor Kulübü Başkanı Erol Ceylan da, Ali'nin disiplinli olduğunu belirterek, 'Şayet disiplin ve çalışmayı elden bırakmazsa Ali Eren ile büyük hayallerimiz var. Hedefimiz onu dünya şampiyonu yapmaktır ve bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor' şeklinde konuştu.



