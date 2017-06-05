Sinan Gümüş Benfica yolunda!.

Sarı-kırmızılılar Igor Tudor'un raporu doğrultusunda önceliği takımdan ayrılacak oyunculara verdi.



Lukas Podolski ile birlikte sözleşmeleri sona eren Chedjou, Josue ve Sabri ile birlikte Leipzig'e imza atan Bruma'nın ardından sürpriz bir isimle daha yollar ayrılma noktasına geldi.

Konyaspor maçında attığı gole sevinmeyerek mesaj gönderen genç golcü Sinan Gümüş için sarı-kırmızılı yönetim Benfica ile 3.5 milyon € ücrete el sıkıştı.



Bu sezon forma şansı bulamadığı için yakın çevresine mutsuz olduğunu söyleyen Sinan'ın, genç oyuncuları parlatmakta marka haline gelen Benfica'ya sıcak baktığı ve bu transferde imzanın an meselesi olduğu belirtildi.

.