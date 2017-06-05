Makedonya-Türkiye: 0-0

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 6. maçında Kosova ile karşılaşacak olan A Milli Takımımız, etkisiz kaldığı hazırlık karşılaşmasında Makedonya ile golsüz berabere kaldı..



A Milli Takımın 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda karşılaşacağı Kosova maçı öncesi oynadığı Makedonya karşılaşmasında oyunadığı futbol ile tat vermedi.



Makedonya'nın başkenti Üsküp'te oynanan hazırlık karşılaşmasında beklenen performansı gösteremeyen Ay-Yıldızlılar sahadan 0-0'lık skor ile ayrıldı. Kontraataklar ile etkili olmaya çalışan Makedonya'nın ilk yarıda ve ikinci yarıda 1'er golü ofsayt gerekçesi ile verilmedi. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından ilk kez kadroya çağrılan Berke Özer, Yusuf Yazıcı ve Emre Akbaba karşılaşmada forma şansı bulamadı.



A Milli Takım maçın ardından 5 günlük kamp çalışmaları için Slovenya'nın Portoroz bölgesine gidecek.







MAÇTAN NOTLAR



Makedonya ile özel maçta karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı'nda Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Moldova ile yapılan hazırlık müsabakasının ilk 11'ine göre 8 değişiklik yaptı.



2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden ay-yıldızlı ekip, başkent Üsküp'teki II. Filip Arena'da Makedonya'ya konuk oldu.



Fatih Terim, ay-yıldızlı ekibin 27 Mart'ta Eskişehir'de Moldova ile yaptığı ve 3-1 kazandığı hazırlık maçının ilk 11'ini büyük oranda değiştirdi. Terim, Moldova müsabakasına ilk 11'de başlayan Onur Kıvrak, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Güray Vural, Okay Yokuşlu, Oğuzhan Özyakup, Cengiz Ünder ve Emre Mor'a Makedonya karşısında şans vermedi.

Deneyimli teknik adam, Onur, Güray ve Okay'ı aday kadroya almazken, Şener'i ise sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkardı. Emre Mor da solunum yollarındaki rahatsızlığı nedeniyle Makedonya karşısında forma giyemedi. Ahmet, Oğuzhan ve Cengiz de yedekler arasında şans bekledi.



Fatih Terim, Moldova karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan Çağlar Söyüncü, Emre Çolak ve Enes Ünal'a Makedonya maçında da formayı teslim etti.



STAT BOŞ KALDI



Makedonya ile Türkiye arasında yapılan özel maça ev sahipliği yapan II. Filip Arena, büyük oranda boş kaldı.



Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgedeki müsabakaya iki takım taraftarları da ilgi göstermedi. 33 bin 460 kişi kapasiteli statta yaklaşık 5 bin taraftar yer aldı.



Tribünlerde dostluk görüntüleri



A Milli Futbol Takımı'nın Makedonya ile yaptığı maçta Türk taraftarlar, dostluk görüntüleri verdi.



Zaman zaman aralarında sorunlar yaşanan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaşlı futbolseverler, tribünlerde yan yana ay-yıldızlı ekibi destekledi.



Arda ve Burak'tan engelli taraftara özel ilgi



A Milli Takım'ın kaptanı Arda Turan ve golcü ismi Burak Yılmaz, karşılaşma öncesi engelli bir taraftarın yanına giderek, onunla özel olarak ilgilendi.

Ay-yıldızlı ekibin maç öncesi ısınma bölümünü tamamlayarak soyunma odasına gittiği sırada saha kenarındaki engelli Ertan Şakiri'nin yanına giden Arda ve Burak, genç taraftara sarıldı.



Makedonya'da tanıdık isim



Makedonya Milli Takımı'nın ilk 11'inde Türk futbolunun yakından tanıdığı Goran Pandev yer aldı.



İtalya'nın Genoa takımında forma giyen 33 yaşındaki golcü futbolcu, 2014-2015 sezonunda Galatasaray'da top koşturmuştu.



Pandev, Türkiye karşısında Makedonya'nın kaptanlığını yaptı.



II. Filip Arena, UEFA Süper Kupa'nın ev sahibi olacak



II. Filip Arena, İspanya'nın Real Madrid ile İngiltere'nin Manchester United takımları arasında yapılacak UEFA Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak.



Başkent Üsküp'te 1947 yılında hizmete giren ve 2011'de yenilenen stat, Büyük İskender'in babası II. Filip'in adını taşıyor.

Balkanların en büyük 10 stadından biri olan II. Filip Arena'da, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi kupasını alan Manchester United, 8 Ağustos'ta karşı karşıya gelecek.

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Maçtan dakikalar



15. dakikada sağ taraftan Alioski'nin ortasında arka direkte Mojsov istediği gibi bir kafa vuruşu yapamayınca top farklı şekilde auta çıktı.



20. dakikada Ilija Nestorovski'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda top kaleci Volkan Babacan'da kaldı.



45. dakikada Ozan Tufan'ın sağ kanattan ortasında arka direkte Olcay Şahan'ın gelişine şutunda top savunmadan döndü.



49. dakikada Selçuk İnan'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topu kontrol eden Cengiz'in orta şut karışımı vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.



59. dakikada sağ kanattan Selçuk İnan'ın pasında penaltı noktasında topla buluşan Arda'nın vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.



89. dakikada Besart Ibraimi'nin ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Ivan Trickovski'nin vuruşunda top Volkan Babacan'da kaldı.



Stat: National Arena Filip II



Hakemler: Stanislav Todorov xx, Georgi Doynov xx, Konstantin Vlaho xx



Makedonya: Stole Dimitrievski xx, Daniel Mojsov xx (Dusko Trajcevski dk. 90 ?), Kirche Ristevski xx, Ezgjan Alioski xx, Vance Sikov xx, Ostoja Stjepanovic xx, Stefan Spirovski xx, Stefan Ristovski xx (Kristijan Tosevski dk. 81 x), Ferhan Hasani xx (Aleksandar Trajkovski dk. 62 xx), Goran Pandev xx (Trickovski dk. 71 x), Ilija Nestorovski xx (Besart Ibraimi dk. 83 x)



Yedekler: David Nilsson, Filip Gacevski



Teknik Direktör: Igor Angelovski



Türkiye: Volkan Babacan xx, Gökhan Gönül xx, İsmail Köybaşı xx (Hasan Ali Kaldırım dk. 46 xx), Kaan Ayhan xx, Çağlar Söyüncü xx, Arda Turan xx (Cenk Tosun dk. 62 xx), Olcay Şahan xx (Selçuk İnan dk. 46 xx), Ozan Tufan xx, Emre Çolak xx (Burak Yılmaz dk. 79 x), Yunus Mallı xx (Emre Mor dk. 62 x), Enes Ünal xx (Cengiz Ünder dk. 46 x)



Yedekler: Berke Özer, Harun Tekin, Semih Kaya, Ahmet Çalık, Caner Erkin, Serdar Gürler, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Emre Akbaba, Volkan Şen



Teknik Direktör: Fatih Terim



Sarı kartlar: Stefan Ristovski, Stefan Spirovski (Makedonya), Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Emre Mor (Türkiye)



