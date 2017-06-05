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Cheik Tiote hayatını kaybetti

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon transferi için İstanbul'a getirdiği ancak daha sonra transferinden vazgeçtiği Cheik Tiote kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Spor / 05 Haziran 2017 Pazartesi 18:48
Cheik Tiote hayatını kaybetti

Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Enterprises Group takımında forma giyen 30 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu Cheick Tiote antrenman sırasında kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti.

Bu sezon başında Galatasaray ile transfer görüşmeleri yapmak için Türkiye'ye gelen ancak anlaşamayan, ardından da Çin'e transfer olan Tiote'nin ansızın ölümü futbol dünyasında şok etkisi yarattı.

30 yaşındaki futbolcunun ani ölümünün ardından Beşiktaş forması giyen Demba Ba'da Twitter adresinden mesaj yayımladı. Demba Ba, ''Mekanın cennet olsun kardeşim Tiote'' paylaşımında bulundu.

Kalp KriziGalatasaray


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