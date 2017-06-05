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Arda Turan için flaş karar! Menajeri açıkladı

Menajer Ahmet Bulut, Arda Turan'ın Barcelona'dan ayrılmayacağını açıkladı.

Spor / 05 Haziran 2017 Pazartesi 12:33
Arda Turan için flaş karar! Menajeri açıkladı

Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, milli futbolcunun 30 Haziran 2020 yılına kadar Barcelona ile sözleşmesi olduğunu belirterek, flaş bir açıklama yaptı.

Bulu, 'Hiçbir yere gitmiyor. Barcelona yönetimi de kendisinden memnun. Hiçbir takımla görüşmemiz olmadı. Haberler kendisini rahatsız ediyor. Hatta Barcelona yönetimi de çıkan haberlerden rahatsız. Sezonun ikinci yarısından bu yana bizi her yere gönderdiler. 2020 yılına kadar Barcelona'dayız' dedi.

BarcelonaArda TuranAhmet Bulut


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