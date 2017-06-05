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Ahmet Çakar Beyaz Futbol'a veda etti

Beyaz Futbol yorumcuları, kendi aralarında yaptıkları oylama ile programdan kimin ayrılacağına karar verdiler.

Spor / 05 Haziran 2017 Pazartesi 02:17
Ahmet Çakar Beyaz Futbol'a veda etti
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Survivor'un eleme gecesinden esinlenilen sezon finalinde yorumcular programa kimin veda edeceğine karar verdi.

Ekranların en çok sevilen ve izlenen Beyaz Futbol hüzünlü bir sezon finali yaptı. Beyaz Futbol'un başarılı yorumcusu eski hakem Ahmet Çakar diğer yorumcuların oylarıyla programa veda etmek zorunda kaldı.

Sunuculuğunu Ertem Şener'in yaptığı Beyaz Futbol sezona veda ederken, programda Ahmet Çakar şoku yaşandı.

BABANA İHANET ETTİN RASİM

Ahmet Çakar programa veda ederken duygulu anlar yaşadı. Kararın ardından uzun süre konuşamayan Çakar uzun yıllardır beraber çalıştığı yorumcu arkadaşlarına tepki gösterdi. Çakar Rasim Ozan'a dönerek 'Senin Allah belanı versin. Seni yetiştiren babana ihanet ettin.' dedi ve stüdyoyu terk etti. 

-Video-
Ahmet Çakar Beyaz Futbol'a veda etti!

Ertem ŞenerBeyaz FutbolAhmet ÇakarRasim Ozan Kütahyalı


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