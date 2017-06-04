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Süper Lig'in asist kralı

Spor Toto Süper Lig’in 2016-2017 sezonunda Galatasaray’ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, yaptığı 15 asist ile bu alan zirve yer aldı.

Spor / 04 Haziran 2017 Pazar 13:55
Süper Lig'in asist kralı

Süper Lig'de 2016-2017 sezonu sona ererken, istatistiklerde önde bitirenler de belli oldu. Asist krallığında Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wesley Sneijder, bu alanda rakiplerini geçerek, ligin zirvesinde yer aldı.

Sneijder oynadığı 28 karşılaşmada 15 asistlik performansla bu unvanı kazandı. Sneijder'i Beşikaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma 13, Kayserisporlu Deniz Türünç ile Fenerbahçeli Lens ise 11 asistle takip etti.

Sneijder'in 2016-2017 sezonunda Süper Lig'de asist yaptığı karşılaşmalar şöyle:

Akhisar Belediyespor: 1 - Galatasaray: 3 (1 asist)

Galatasaray: 2 - Çaykur Rizespor: 2 (2 asist)

Galatasaray: 1 - Medipol Başakşehir: 2 (1 asist)

Kasımpaşa. 1 - Galatasaray: 2 (1 asist)

Galatasaray: 5 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (3 asist)

Galatasaray. 6 - Akhisar Belediyespor: 0 (3 asist)

Bursaspor: 0 - Galatasaray: 5 (2 asist)

Galatasaray: 2 - Osmanlıspor FK: 0 (1 asist)

Aytemiz Alanyaspor: 2 - Galatasaray: 3 (1 asist)

Wesley Sneijder


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