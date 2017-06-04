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Rıdvan Dilmen'den olay Aziz Yıldırım yorumu!

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu ve usta yorumcu Rıdvan Dilmen Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından çok önemli yorumlarda bulundu.

Spor / 04 Haziran 2017 Pazar 23:25
Rıdvan Dilmen'den olay Aziz Yıldırım yorumu!

Dilmen Fenerbahçe'de Robin Van Persie'nin kalacağını düşündüğünü ifade ederek, ''Van Persie kalıyor diye biliyorum. Fernandao ile de devam edecekler. Fenerbahçe'nin 11'inde 3-4 değişiklik olacaktır.Söylenenler gibi Fenerbahçe'nin ilk 11'inde 7-8 tane değişiklik olmayacaktır. Aykut Hoca Josef'i de beğeniyor, oynatacaktır.' şeklinde konuştu.

Ünlü yorumcu, 'Aziz Yıldırım tarihin en önemli, başarılı başkanıdır. Benim görüşüm bu.Valbuena önemli bir oyuncu. Beşiktaş maçından çok etkilenmiş, gelme sebeplerinden biri de bu.Bursaspor 5 şampiyondan biri. Bu durum iyi bir ders olmalı onlara. Başakşehir gibi hep ilk 5'te olmak hedefleri olmalı.Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın kredisi var. Ama GS'de Dursun Özbek'in ve FB'de Ali Koç'un açıklaması sonra Aziz Yıldırım'ın kredisi sıfır!'' değerlendirmesini yaptı.

Fikret OrmanFenerbahçeDursun ÖzbekAziz YıldırımRobin Van Persie


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