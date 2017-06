Göztepe Süper Lig'de...

Sivasspor ve Yeni Malatyaspor'dan sonra Süper Lig'e adını yazdıran son takım Göztepe oldu. Uzun maratonun ardından TFF 1. Lig Play Off Finali'nde bu akşam Eskişehirspor ile Göztepe kozlarını paylaştı. Antalya Stadyumu'nda oynanan dev mücadele büyük heyecana sahne oldu. Eskişehir'i penaltı atışlarıyla yenen Göztepe, teknik direktör Yılmaz Vural ile 14 yıllık Süper Lig özlemine son verdi.



İlk yarıda gol sesi çıkmayan mücadelede ilk gol 53'te geldi. Chico Ofoedu ile öne geçen Eskişehirspor skoru mücadelenin son bölümüne kadar korudu ancak 90+5'te Adis Jahovic golüne engel olamadı. Maçın normal süresinde eşitlik bozulmayınca karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatmalar ise her iki takımda yakaladığı önemli pozisyonları gole çeviremedi. Nefes kesen mücadelede kazananı penaltı vuruşları belirledi:3-2.

Penaltı atışları ilginç anlara sahne aldı. İlk atışlarda her iki takımda hata yapmadı. Ancak daha sonra her iki takımda peş peşe iki penaltı atışlarından yararlanamadı. Daha sonra penaltı atışına Semih Şentürk geldi. Semih'in şutunu kaleci Günay kurtardı. Eşitliği bir türlü bozamayan taraflarda Göztepe, son noktayı koydu. Topun başına gelen Murat vuruşu gole çevirdi ve takımının 14 yıllık Süper Lig hasretine son verdi.Maçın başlamasıyla beraber iki takımın taraftarlarının sahaya attığı meşale ve maytaplardan dolayı maç, mücadelenin hakemi Ali palabıyık tarafından 9 dakika durduruldu. Maçın durmasıyla beraber saha kenarına Çevik Kuvvet polisleri geldi. Meşale ve maytaplardan dolayı oluşan duman bulutunun dağılmasından sonra mücadele kaldığı yerden devam etti. Taraftarlar tarafından sahaya atılan meşale ve maytaplardan dolayı da çimlerin bir kısmının yandığı görüldü.Mücadelenin 27. dakikasında Eskişehirspor taraftarlarının sahaya attığı meşale ve maytaplardan dolayı maç ikinci kez durdu. Hakem Ali Palabıyık yardımcı hakemlerini yanına çağırdı ve mücadeleyi 6 dakika durdurdu. Atılan meşalelerden ve maytaplardan dolayı bir Eskişehirspor taraftarı yaralandı. Yaralanan taraftara sağlık ekipleri hemen müdahale etti.Bu sefer de 35. dakikada Göztepe taraftarlarının sahaya maytap ve meşale atmasından dolayı oyun durdu. Maçın hakemi Ali Palabıyık yardımcılarını bir kez daha yanına çağırdı. Futbolcular taraftarlara meşale ve maytap atmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Maç 3 dakika sonra kaldığı yerden devam etti. Mücadele ilk yarıda sahaya atılan meşale ve maytaplardan dolayı hakem Ali Palabıyık tarafından toplamda 18 dakika durduruldu. Mücadele 18 dakika dururken ilk yarının sonuna hakem tarafından 17 dakika uzatma verildi.45+15. dakikada Göztepe'de yedek kaleci Mehmet Göktuğ top taca çıktıktan sonra Ofoedu'ya topu vermeyince iki oyuncu arasında tartışma yaşandı. Diğer oyuncularında olaya müdahalesiyle kısa süreli bir tartışma yaşandı. Hakem Ali Palabıyık iki oyuncuya da sarı kart verdi.Öte yandan Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilk kez bu sezon stadyum içerisinde tribünlerden sahaya giriş ihtimallerine ve olası tatsız bir durumun yaşanmaması için saha etraflarını demir bariyerlerle kapattı. Çevik kuvvet ekipleri ise tribünler önünde maç bitimine kadar güvenlik önlemleri aldı. Mücadeleyi izlemeye gelenler arasında Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da yer aldı.Maçın uzatma dakikaları 1-1 sona erdi.119' Ofsayta düşen takım Eskişehirspor.119' Az önce kısa bir sakatlık yaşayan Leo Schwechlen, sahadaki yerini alıyor.117' Ve hakem maçı tekrar başlattı.117' Maçın orta hakemi sakatlanan oyunucunun tedavisi yapılması için oyunu durdurdu. Yerde yatan oyuncu Leo Schwechlen (Göztepe)116' Hürriyet Gücer sahadan çıkan oyuncu, Semih Sentürk maça dahil olan oyuncu.108' Aleksander Kobakhidze sahanın sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.106' Maçın orta hakemi yardımcısının kararına uydu. Ofsayta düşen oyuncu Eskişehirspor takımından Bruno Mezenga.106' Hakem son kontrollerini yaptı ve ikinci uzatma yarısını başlattı.105+1' 4. Hakem 1. Uzatma Devresi sonuna 1 dakika ekleneceğini gösteren tabelayı kaldırdı.99' Göztepe için ofsayt bayrağı havada.98' Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. Eskişehirspor takımında şutu çeken oyuncu Bruno Mezenga.96' Eskişehirspor takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.96' Bruno Mezenga tedavisini yaptırdı ve tekrar oyuna dahil oldu.96' Müsabaka kaldığı yerden devam edecek.95' Dorukhan Tokoz sahadan çıkan oyuncu, Jerry Akaminko maça dahil olan oyuncu.95' Eskişehirspor takımı kurmayları endişeli; sakatlık geçiren oyuncuları Bruno Mezenga için gelecek haberi bekliyor.92' Prince Segbefia (Göztepe) isabetsiz bir vuruş yaptı; top kaleyi bulmadı.91' Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. Eskişehirspor takımında şutu çeken oyuncu Hasan Huseyin Acar.91' Maçın ilk uzatma yarısı hakemin düdüğü ile başladı.1-1 maçın normal süresinin skoru.90+1' Ve hakem maçı tekrar başlattı.90+1' 4. Hakem 2. Devre sonuna 11 dakika ekleneceğini gösteren tabelayı kaldırdı.86' Göztepe takımında oyuncu değişikliği, giren oyuncu Murat Akin , çıkan oyuncu Tanju Kayhan85' Göztepe takımı oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Sahadan çıkan oyuncu Halil Akbunar, giren oyuncu Sinan Ozkan.85' Göztepe oyuncu değişikliği hakkını kullanan taraf. Giren oyuncu Aleksander Kobakhidze, çıkan oyuncu Tayfur Bingol.84' Eskişehirspor takımı golü bulabilirdi ama Bruno Mezenga çektiği şut çerçeveyi bulmadı.84' Göztepe defansı yerinde müdahaleyle Erkan Zengin (Eskişehirspor) şutunu kaleye bulmadan engellediler.83' Adis Jahovic harika bir şut attı, fakat top kalecide kalıyor.82' Sarı kart gören oyuncu Tarik Camdal78' Yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor .... Ofsayt. Eskişehirspor takımında ofsayta düşen oyuncu Axel Meye78' Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu Chico Ofoedu, oyuna giren oyuncu Axel Meye.73' Emre Can Coskun topu kafayla Eskişehirspor ağlarına göndermeye çalıştı fakat top kaleyi bulmadı.73' Hakem, Göztepe takımı lehine köşe atışı kararı verdi.73' Göztepe takımı Prince Segbefia ile gole çok yaklaştı.66' Göztepe takımı Adis Jahovic ile gole çok yaklaştı.64' Maçın hakemi, sarı kartını Tanju Kayhan için kullandı.63' Az önce kısa bir sakatlık yaşayan Hürriyet Gücer, sahadaki yerini alıyor.63' Maçın orta hakemi yardımcısının kararına uydu. Ofsayta düşen oyuncu Eskişehirspor takımından Chico Ofoedu.63' Ara verilen maçta futbolcular sahadaki yerlerini aldılar ve maç kaldığı yerden devam edecek.61' Maçın orta hakemi sakatlanan oyunucunun tedavisi yapılması için oyunu durdurdu. Yerde yatan oyuncu Hürriyet Gücer (Eskişehirspor)61' Prince Segbefia harika şut! Fakat Eskişehirspor defansı topun daha ileri gitmesini engelliyor.53' Golde asisti yapan oyuncu; Erkan Zengin.53' Eskişehirspor maçta 1-0 üstünlüğü yakaladı.52' Erkan Zengin (Eskişehirspor) isabetsiz bir vuruş yaptı; top kaleyi bulmadı.48' Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. Göztepe takımında şutu çeken oyuncu Halil Akbunar.46' Maçın hakemi ikinci 45 dakikayı başlatan düdüğü çaldı.İlk 45 dakika sona erdi.Mehmet Goktug Bakirbas (Göztepe) şu anda sahada olmamasına rağmen sarı kart gördü.45+10' Halil Akbunar tedavisini yaptırdı ve tekrar oyuna dahil oldu.45+10' Ara verilen maçta futbolcular sahadaki yerlerini aldılar ve maç kaldığı yerden devam edecek45+10' Chico Ofoedu sarı kart ile cezalandırıldı.45+10' Göztepe takımı kurmayları endişeli; sakatlık geçiren oyuncuları Halil Akbunar için gelecek haberi bekliyor.45+10' Umut Nayir üst direği hedefliyor! Göztepe takımı için önemli bir fırsat kaçtı.45+10' Eskişehirspor takımı golü bulabilirdi ama Bruno Mezenga çektiği şut çerçeveyi bulmadı.45+10' Göztepe için gol şansı, fakat değerlendiremeyen oyuncu Adis Jahovic.45+10' Az önce kısa bir sakatlık yaşayan Halil Akbunar, sahadaki yerini alıyor.45+10' Müsabaka kaldığı yerden devam edecek.45+10' Maçın orta hakemi sakatlanan oyunucunun tedavisi yapılması için oyunu durdurdu. Yerde yatan oyuncu Halil Akbunar (Göztepe)45+6' Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. Eskişehirspor takımında şutu çeken oyuncu Tarik Camdal.45+2' Eskişehirspor takımı golü bulabilirdi ama Chico Ofoedu çektiği şut çerçeveyi bulmadı.45+2' Eskişehirspor takımında kısa süreli bir sakatlık geçiren Hakan Cinemre tekrar sahadaki yerini aldı.45+2' Ve hakem maçı tekrar başlattı.45+1' 4. Hakem 17 dakikalık uzatma oynanacağını gösterdi.45' Maçın orta hakemi sakatlanan oyunucunun tedavisi yapılması için oyunu durdurdu. Yerde yatan oyuncu Umut Nayir (Göztepe)45' Eskişehirspor takımı kurmayları endişeli; sakatlık geçiren oyuncuları Hakan Cinemre için gelecek haberi bekliyor.44' Erkan Zengin (Eskişehirspor) isabetsiz bir vuruş yaptı; top kaleyi bulmadı.42' Umut Nayir şutu kaleyi buldu. Eskişehirspor takımı kontrollü bir şekilde golü engelledi.40' Bruno Mezenga çerceveyi bulan bir vuruş yaptı, fakat top gol cizgisini geçmedi.27' Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. Eskişehirspor takımında şutu çeken oyuncu Hasan Huseyin Acar.25' Adis Jahovic (Göztepe) isabetsiz bir vuruş yaptı; top kaleyi bulmadı.21' Yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor .... Ofsayt. Eskişehirspor takımında ofsayta düşen oyuncu Erkan Zengin18' Eskişehirspor defansı yerinde müdahaleyle Jean-Jacques Gosso (Göztepe) şutunu kaleye bulmadan engellediler.14' Hasan Huseyin Acar harika şut! Fakat Göztepe defansı topun daha ileri gitmesini engelliyor.12' Göztepe takımı golü bulabilirdi ama Leo Schwechlen çektiği şut çerçeveyi bulmadı.12' Umut Nayir tehlikeli bir vuruş yaptı, fakat top kale çizgisini geçmedi.11'takımı adına tehlikeli bir pozisyon yakaladı, fakat gol ile sonuçlandıramadı.