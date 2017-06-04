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Galatasaray, Bruma için Leipzig ile anlaştı

Galatasaray, Bruma transferi için 12.5 milyon euro karşılığında Leipzig ile anlaştı.

Spor / 04 Haziran 2017 Pazar 15:43
Galatasaray, Bruma için Leipzig ile anlaştı

Galatasaray, Portekizli genç yıldızı Bruma için Bundesliga temsilcisi Leipzig ile 12.5 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Galatasaray'la Sporting Lizbon arasında yapılan anlaşmaya göre, Bruma sarı kırmızılılara 10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Ancak yapılan anlaşma gereği Lizbon kulubü Bruma'nın satışından yüzde 25 bonservis bedeli daha alacak.

Tutar maksimum 3 milyon euro olacak. Ayrıca Galataaray 2014-2015 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılması nedeniyle 1 milyon euro daha ödeme yapacak.

Sporting LizbonBrumaGalatasaray


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