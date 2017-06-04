Beyaz Gazete Ana Sayfa

Galatasaray'a imzası an meselesi

Galatasaray'ın, Faslı yıldız Younes Belhanda ile her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Spor / 04 Haziran 2017 Pazar 23:11
Galatasaray'a imzası an meselesi

Yeni sezonun kadrosunu oluşturmaya çalışan Galatasaray'ın hedefindeki yeni isim Younes Belhanda...

Geçtiğimiz sezonu Fransa'nın Nice kulübünde geçiren ve bonservisi Ukrayna'nın Dinamo Kıev kulübünde bulunan Younes Belhanda için Sportif direktör Cenk Ergün Fas'a gitti. Sabah saatlerinde Casablanca, ardından Marakesh'e geçen Cenk Ergün, burada Fas milli takımında bulunan Belhanda ile masaya oturdu.

Futbolcu ile her konuda anlaşma sağlandığı belirtilirken, sarı - kırmızılı yönetimin Dinamo Kiev ile de görüşmelere başlaması bekleniyor.

beIN SPORTS'un haberine göre; Galatasaray yönetimi, Belhanda'nın yanı sıra Bafetimbi Gomis konusundaki görüşmelerini sürdürüyor. Gomis'in menajeri Ettienne Mendy, hafta içinde İstanbul'a gelerek transferle ilgili pazarlıklarda bulunacak.

Younes BelhandaUkraynaCasablancaDinamo KievGalatasaray


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

2071 VİZYONU VE ERDOĞAN

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar