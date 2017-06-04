Galatasaray'a imzası an meselesi

Yeni sezonun kadrosunu oluşturmaya çalışan Galatasaray'ın hedefindeki yeni isim Younes Belhanda...



Geçtiğimiz sezonu Fransa'nın Nice kulübünde geçiren ve bonservisi Ukrayna'nın Dinamo Kıev kulübünde bulunan Younes Belhanda için Sportif direktör Cenk Ergün Fas'a gitti. Sabah saatlerinde Casablanca, ardından Marakesh'e geçen Cenk Ergün, burada Fas milli takımında bulunan Belhanda ile masaya oturdu.



Futbolcu ile her konuda anlaşma sağlandığı belirtilirken, sarı - kırmızılı yönetimin Dinamo Kiev ile de görüşmelere başlaması bekleniyor.



beIN SPORTS'un haberine göre; Galatasaray yönetimi, Belhanda'nın yanı sıra Bafetimbi Gomis konusundaki görüşmelerini sürdürüyor. Gomis'in menajeri Ettienne Mendy, hafta içinde İstanbul'a gelerek transferle ilgili pazarlıklarda bulunacak.