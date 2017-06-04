Arda Turan adım adım Arsenal'e

Barcelona kulübüne yakınlığıyla tanınan El Desmarque'nin haberine göre Ernesto Valverde'nin kadrosunda düşünmediği Arda'nın menajeri Ahmet Bulut, Arsenal'le sözleşme şartları için anlaşmaya vardı.



Esas mesele ise milli oyuncu için istenen bonservis bedeli. Barcelona, bonuslar haricinde 34 milyon euro ödediği Arda'dan 30 milyon euro almak istiyor. Buna karşın Arsenal, bonservis pazarlığı yaparak bedeli indirmeyi düşünüyor.