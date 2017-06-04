Beyaz Gazete Ana Sayfa

Arda Turan adım adım Arsenal'e

Barcelona'ya transferini en çok isteyen isim olan teknik direktörü Luis Enrique'nin Katalan devinden ayrılması sonrasında kulübünün transfer listesine koyduğu Arda Turan, Çin ve İtalya dedikodularına rağmen dünyanın en iyi ligine gitmek üzere...

Spor / 04 Haziran 2017 Pazar 12:16
Arda Turan adım adım Arsenal'e

Barcelona kulübüne yakınlığıyla tanınan El Desmarque'nin haberine göre Ernesto Valverde'nin kadrosunda düşünmediği Arda'nın menajeri Ahmet Bulut, Arsenal'le sözleşme şartları için anlaşmaya vardı.

Esas mesele ise milli oyuncu için istenen bonservis bedeli. Barcelona, bonuslar haricinde 34 milyon euro ödediği Arda'dan 30 milyon euro almak istiyor. Buna karşın Arsenal, bonservis pazarlığı yaparak bedeli indirmeyi düşünüyor.

BarcelonaArsenalArda TuranAhmet Bulut


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

2071 VİZYONU VE ERDOĞAN

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar