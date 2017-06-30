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RVP'ye talip var

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Robin van Persie’yi kadrosuna katmak istiyor. Takımın yeni teknik direktörü Frank de Boer, Hollandalı futbolcuyu kadrosunda görmek istiyor.

Spor / 30 Haziran 2017 Cuma 10:56
RVP'ye talip var

Hollanda şampiyonu Feyenoord'la uzun süre görüşme halinde olan ancak gerek aldığı yüksek maaş gerekse de maliyeti nedeniyle bu takıma transfer olamayan Robin van Persie için yeni bir takım gündemde. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Robin van Persie için teklif yapmaya hazırlanıyor. Hollandalı çalıştırıcı Frank de Boer, takımın başına geçtikten sonra yöneticilerle yaptığı görüşmede Robin van Persie'nin alınması için rapor verdi.



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Robin van Persie'yi kadrosuna katmak isteyen Feyenoord, maliyet nedeniyle bu futbolcudan vazgeçerken, Crystal Palace için bu durumun problem oluşturmadığı, İngiliz ekibinin golcü futbolcunun maliyetini karşılayabileceği belirtildi. Daily Mirror'ın haberine göre Robin van Persie'nin bu transfere sıcak baktığı ve İngiltere'ye dönmek istediği ifade edildi. Hollandalı oyuncu daha önce Premier Lig ekiplerinden Arsenal ve Manchester United'ın formalarını giymişti.

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