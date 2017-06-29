Beyaz Gazete Ana Sayfa

Rusya’da finalin adı belli oldu: Almanya-Şili

2017 FIFA Kondeferasyon Kupası yarı final maçında Almanya, Meksika’yı 4-1 mağlup ederek finalde Şili’nin rakibi oldu.

Spor / 29 Haziran 2017 Perşembe 23:18
Rusya’da finalin adı belli oldu: Almanya-Şili

Rusya’da düzenlenen 2017 FIFA Kondeferasyon Kupası’nda finalin adın belli oldu. Bu akşam oynanan yarı final maçında Almanya ile Meksika, Fisht Olympic Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Almanya, 6. ve 8. dakikalarda Leon Goretzka’nın golleriyle 2-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarıda da Panzerler’in üstünlüğü vardı. Almanya 59. dakikasında Timo Werner’le farkı 3’e çıkarırken, Meksika’nın tek golü 89. dakikada Fibian’la geldi. Ancak sözü Younes söyledi ve karşılaşma Almanya’nın 4-1 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Almanya, finalde Şili’nin rakibi oldu. Final karşılaşması 2 Temmuz saat 21.00’de oynanacak.

Portekiz ile Meksika ise 2 Temmuz saat 15.00’te üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

AlmanyaLeonMeksika


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar