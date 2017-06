İşte Maicon'un alacağı ücret

Galatasaray, Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon Pereira Roque'nin transferi için futbolcu ve kulübü Sao Paulo ile anlaşma sağladı.



Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamaya göre Maicon'un eski kulübü Sao Paulo'ya net 7 milyon avro bonservis bedeli ödenecek.



Sao Paulo, maksimum net 1 milyon avro olmak üzere sarı-kırmızılıların 2018-2019/2021-2022 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi veya UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına katılmaya hak kazanacağı her bir dönem için 250 bin avro, futbolcunun Süper Lig ve UEFA müsabakalarında oynayacağı yirmi beşinci ve ellinci maçlara istinaden de 250 biner avro alacak.



Galatasaray, 4 yıllık anlaşma sağladığı Maicon'a ise her sezon için 2 milyon 200 bin avro net sabit ücret ödeme yapacak.



Buna ek olarak Maicon, Süper Lig ve UEFA müsabakalarında oynayacağı maçlarda takımının alacağı her 1 puan için 4 bin avro prim kazanacak.