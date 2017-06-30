Hakan Çalhanoğlu pazartesi günü Milan'da

Sky Sport İtalya'nın haberine göre, iki kulüp arasındaki görüşmelerde sona gelindi. Hakan, primlerle birlikte 24 milyon Euro bonservis bedeliyle Milan'a transfer olacak.



Bu sezon Leverkusen formasıyla 22 maça çıkan ve 7 golle 7 asistlik performans sergileyen Hakan Çalhanoğlu, pazartesi günü sağlık kontrolünden geçecek.



Kadrosuna son olarak Fabio Borini'yle birlikte Mateo Musacchio, Franck Kessie, Andre Silva ve Ricardo Rodriguez'i katan Milan, Hakan'la da pazartesi günü sözleşme imzalayacak.