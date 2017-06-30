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Galatasaray'a Roma'dan takviye

Galatasaray, Marsilya'da kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki orta saha futbolcusu William Vainqueur ile anlaştı. Bonservisi Roma'da bulunan oyuncu için son kararı İtalyan ekibi verecek.

Spor / 30 Haziran 2017 Cuma 15:07
Galatasaray'a Roma'dan takviye

Belhanda, Gomis ve Maicon transferlerini bitiren Galatasaray, şimdi de orta sahaya Vainqueur'un takviyesi için geri sayıma geçti. Yeni sezondaki takım iskeletinin son parçası olan Vainqueur için Galatasaray artık geri sayımda.



İŞ BİTTİ

İleri ucu Gomis, forvet arkasını Belhanda, stoper hattını da Maicon ile güçlendiren Sarı-Kırmızılılar, Fransız ön liberonun da işini bitirdi. Sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki futbolcunun bonservisi Roma'da bulunuyor. Galatasaray'ın yanı sıra Nantes'ın da gündeminde yer alan Vainqueur konusundaki son kararı İtalyan kulübü verecek.
Sarı-Kırmızılılar oyuncuyu her konuda ikna etmiş olsa da, Roma cephesinde bonservis pazarlıklarının devam ettiği bildirildi.

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