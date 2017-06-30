Fenerbahçe'de tarihi imza

Fenerbahçe Kulübü ile Doğuş arasındaki işbirliğinin resmileşmesinin ardından imza töreni düzenlendi.



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şöyle;



DAHA İLERİ GİTMEK HEDEFİMİZ



Doğuş ile Fenerbahçe, iki marka, 3 yıllığına bir araya gelip Türk basketboluna hizmet etmek için anlaşıyor. Burada yapılan sözleşmeyle iki büyük değer bir araya geliyor. Bu süreç içerisinde bugüne kadar yapılan başarınınn ileri noktalara gitmesi hepimizin hedefidir. Doğuş Grubu'na teşekkür ediyorum. Türk sporuna katkıda bulundukları için teşekkür ediyorum. Bundan önceki yıllarda da destek oldular. Sporcuların olimpiyatlara hazırlanması gibi çalışmalar yapıldı. Ferit bey iyi bir Fenerbahçeli'dir. Herkes onun nasıl bir Fenerbahçeli olduğunu herkes görecektir. Doğuş ailesine teşekkür ediyorum. Ferit Bey iyi ki varsınız.







FERİT ŞAHENK'TEN AÇIKLAMALAR



Benim için heyecan verici bir gün. Sayın başkanımız Aziz Yıldırım'a ve Fenerbahçe camiasına teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Doğuş olarak basketbol başta birçok sporda projeler gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz toplumsal gelişime katkı yapmak. Darüşşafaka ile işbirliklerimiz farklı bir içerikle de olsa devam edecektir. Anlaşmayla birlikte, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın adı Fenerbahçe Doğuş olacak.



Anlaşma sonucu basketbol takımının yeni logosu;





