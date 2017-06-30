Fenerbahçe'de ayrılık

AC Milan'ın Fenerbahçe'nin Danimarkalı yıldız stoperi Simon Kjaer ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.



İMZALAR KISA SÜREDE ATILACAK



İtalyan basınında pekçok kaynaktan çıkan haberde; Kjaer'in transferi için sözlü anlaşmanın yapıldığı ancak Milan'ın Gabriel Paletta, Rodrigo Ely ve Cristian Zapata üçlüsünden en az birini sattıktan sonra bu transferi resmiyete kazandıracağı yazıldı. Paletta'nın Atalanta'ya imza atmak üzere olduğu, Rodrigo Ely'nin de Villarrel, SPAL ve Benevento'dan birine transfer olacağı bilgisi verilirken, Kjaer'in imzasının da kısa süre içerisinde atılmasının beklendiği notu düşüldü.













Milan Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın geçen sezonki savunma hattından hiç memnun olmadığı, bunun için sağ beke Andrea Conti'yi istediği, stopere Mateo Musacchio ve sol beke Ricardo Rodriguez'e aldırdığı, Simon Kjaer'in de imzasıyla birlikte son eksik parçanın da tamamlanacağı belirtildi.



FENERBAHÇE, KJAER'DEN PARA KAZANMAK İSTİYOR



Finansal Fair-Play anlaşması nedeniyle Fenerbahçe, transferde sadece oyuncu satışından elde ettiği geliri kullanabilecek. Sarı-Lacivertliler Valbuena ve Dirar'la birlikte şimdiden 5 milyon Euro (20 milyon TL) harcadı, bonuslarla bu rakam 2 milyon Euro (8 milyon TL) daha artabilir. Bu nedenle yönetim, Kjaer'den mümkün olduğunca fazla gelir elde etmek istiyor.