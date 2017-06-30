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Dursun Özbek: Sneijder ile önümüzdeki hafta görüşeceğiz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder ile önümüzdeki hafta görüşecekleri söyledi.

Spor / 30 Haziran 2017 Cuma 13:04
Dursun Özbek: Sneijder ile önümüzdeki hafta görüşeceğiz

Galatasaray, Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibinden transfer ettiği yıldız futbolcu Younes Belhanda için Türk Telekom Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Hollandalı yıldız futbolcu Wesley Sneijder'in takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberlere cevap verdi.

Dünkü yapılan basın toplantısında Sneijder ile ilgili açıklama yaptığını belirten Özbek, 'Sneijder izinliydi. Önümüzdeki hafta gelecek, görüşeceğiz' diye konuştu.

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