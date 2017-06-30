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Belhanda sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı Younes Belhanda, sağlık kontrolünden geçti.

Spor / 30 Haziran 2017 Cuma 10:59
Belhanda sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı Faslı futbolcu Younes Belhanda, sağlık kontrolünden geçti.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun Bahçelievler Medical Park'ta sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.

Faslı futbolcunun sağlık kontrolünde Galatasaraylı yetkililerinin de hazır bulunduğu aktarıldı.

Belhanda, sarı-kırmızılı takımla bugün resmi sözleşme imzalayacak.

BahçelievlerYounes BelhandaGalatasaray


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